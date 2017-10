Veröffentlicht am 19. Oktober 2017 von wwa

NEUWIED – Generationenkino mit neuem Besucherrekord – Angebot von Seniorenbeirat und Kino Weiler immer beliebter – Das Generationenkino, eine vom Seniorenbeirat der Stadt Neuwied gemeinsam mit den Kinobetrieben Weiler ins Leben gerufene Reihe, hat sich zum erfolgreichen Kinonachmittag bei Kaffee, Kuchen, angeregter Unterhaltung und abschließender Filmvorführung entwickelt. 72 Besucher verfolgten nun den Film „Monsieur Pierre geht online“, in dessen Mittelpunkt ein verwitweter und vereinsamter Rentner steht, der die Online-Welt mit seinen vielfältigen Möglichkeiten für sich entdeckt und dadurch für reichlich Verwirrung in seiner Familie sorgt. Aus Anlass des 65-jährigen Bestehens der Kinobetriebe Weiler wurde vor der Filmvorführung eine Dokumentation über die Entwicklung der Kinobetriebe von der Gründung an gezeigt. Dabei wurde mit Erinnerungsfotos auch dem verstorbenen Oberbürgermeister Nikolaus Roth gedacht.

Die nächste Generationenkino-Veranstaltung “ läuft am Dienstag, 7. November, ab 15:00 Uhr der Film „Picknick mit Bären“. Wegen der Vorbereitung wird um rechtzeitigen Kartenkauf gebeten. Karten für 10 Euro inklusive Kaffee und Kuchen sind im Vorverkauf erhältlich im Metropol-Kino, Heddesdorfer Straße 2, geöffnet Montag bis Mittwoch von 14:00 bis 15:00 Uhr und von 19:15 bis 20:00 Uhr, Freitag bis Sonntag auch von 16:00 bis 17:00 Uhr oder im Internet unter www.kinoneuwied.de. Weitere Infos können auch durch eine Email an seniorenbeirat@neuwied.de eingeholt werden.