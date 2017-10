Veröffentlicht am 22. Oktober 2017 von wwa

REGION – K 119 am 31. Oktober und 11. November voll gesperrt – Am Dienstag, 31. Oktober sowie am Samstag, 11. November jeweils zwischen 09:00 und 14:00 Uhr finden Gemeinschaftsjagden mit fünf Revieren zur Reduzierung des Schwarzwildvorkommens statt. Teilnehmende Reviere sind Stebach, Großmaischeid, Deesen, Breitenau und Sessenhausen. Während dieser Zeiträume wird aus Gründen der Verkehrssicherheit die K 119 auf der freien Strecke zwischen Stebach und Giershofen vorsorglich voll gesperrt. Die Umleitungsstrecke über die K 120 wird entsprechend ausgeschildert.