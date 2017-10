Moritz Netenjakob mit „Mit Kantzitaten zum Orgasmus“ in Hachenburg

Veröffentlicht am 20. Oktober 2017 von wwa

HACHENBURG – Moritz Netenjakob mit „Mit Kantzitaten zum Orgasmus“ am Samstag, 21. Oktober, ab 20:00 Uhr in der Stadthalle Hachenburg – Moritz Netenjakob ist nicht Solokünstler, sondern Ein-Mann-Ensemble. In seinem neuesten Programm bringt der Grimme-Preisträger prominente und weniger prominente Deutsche in brüllend komische Situationen, mit sarkastischem Esprit.

Der Bestsellerautor vergleicht deutsches und südländisches Flirtverhalten, schickt Dorfbewohner in eine moderne Theaterinszenierung und zeigt, wie sich ein Lehrerehepaar beim erotischen Rollenspiel in der eigenen Political Correctness verheddert. Ein türkischer Fabrikant verzweifelt an unseren DIN-Normen; ein deutscher Filmproduzent will nicht, dass die Titanic sinkt; und Udo Lindenberg, Jan Delay sowie Herbert Grönemeyer reagieren auf den Angriff eines Ufos.

In seinen Geschichten gelingt Moritz Netenjakob das Kunststück, exakte Alltagsbeobachtung, beißende Satire und warmherzige Figurenzeichnung zu einem Panoptikum deutscher Befindlichkeiten zu verweben, das vor allem eins ist: sehr, sehr komisch. Foto: Britta Schüßling