Veröffentlicht am 20. Oktober 2017 von wwa

NRK – Mit der Abfall App nie mehr die Müllabfuhr verpassen – Sinnvolle und zeitgemäße Ergänzung zum Abfallkalender in Papierform – Jeder kennt die Situation: Abends im Dunkeln einen Blick in die Einfahrt der Nachbarn werfen, welche Mülltonne wird morgen abgeholt, man nimmt die vermeintlich gleiche. Nächster Morgen: der Müllwagen fährt vor, war aber nicht die Altpapiertonne sondern der Restmüll, falsche Tonne rausgestellt. War wohl gestern doch zu dunkel!

Das soll mit der neuen Abfall-App der Kreisabfallwirtschaft Neuwied nie wieder passieren. Der 1. Kreisbeigeordnete und Abfallwirtschaftsdezernent Achim Hallerbach stellte die neue App jetzt gemeinsam mit dem stellvertretenden Abteilungsleiter Jörg Schwarz und Abfallberater Thomas Strohmenger vor. Entwickelt wurde die Anwendung in Zusammenarbeit mit der Firma Gimik Systeme aus Koblenz.

„Die neue Abfall-App ist eine sinnvolle und zeitgemäße Ergänzung zum Abfallkalender in Papierform. Sie ist schnell abrufbar und kann unkompliziert in den Alltag eingebaut werden. Nach einigen Grundeinstellungen erinnert das Smartphone zuverlässig an das Herausstellen der richtigen Abfalltonne“, unterstreicht Achim Hallerbach.

Was steckt alles in der App? Die Termine-Funktion zeigt an, welche Mülltonne wann abgeholt wird. In den App-Einstellungen kann eine Erinnerungsfunktion ausgewählt werden, die ein oder zwei Tage vor der Abfuhr zu einer wählbaren Zeit an das Bereitstellen der Abfalltonnen erinnert. Ein weiterer Menüpunkt ist die Darstellung der Internetseite der Neuwieder Abfallwirtschaft, über die z.B. das Abfall-ABC aufgerufen werden kann. Es informiert darüber, wie Müll richtig entsorgt wird und reicht von A wie Abbeizer bis Z wie Zwiebelnetz.

Für Fragen zur Abfall App und zu allen anderen Themen rund um die Müllentsorgung finden sich in der App Kontaktadressen. Die Abfall App kann kostenlos über die App-Stores für Android- und Applegeräte abgerufen werden.

„Es gibt einen Bedarf an Informationen rund um das Thema Abfall. Das merken die Verantwortlichen der Abfallwirtschaft jeden Tag. Bei den Mitarbeitern steht das Telefon selten still. Auch die Internetseiten der www.abfall-nr.de erfreuen sich bereits seit Jahren großen Zuspruchs. Die Abfall-App soll auch dazu beitragen, den hohen Informationsbedarf abzudecken“, resümiert der 1.Kreisbeigeordnete Achim Hallerbach. Weitere Informationen und die Links zu den App-Stores gibt es online unter www.abfall-nr.de.

Foto: Die App „Müllwecker“ für den Landkreis Neuwied bietet einen individuellen Abfuhrkalender und eine konfigurierbare Benachrichtigungsfunktion, die an das rechtzeitige Herausstellen der Tonnen erinnert. Mit wenigen Einstellungen ist alles eingerichtet. Der 1. Kreisbeigeordnete und Abfallwirtschaftsdezernent Achim Hallerbach (2.v.r.) stellte die neue App jetzt gemeinsam mit dem stellvertretenden Abteilungsleiter Jörg Schwarz (rechts) und Abfallberater Thomas Strohmenger (l.) vor. Entwickelt wurde die Anwendung in Zusammenarbeit mit der Firma Gimik Systeme aus Koblenz, vertreten durch den Geschäftsführenden Gesellschafter Ingo Kistermann.