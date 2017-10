Veröffentlicht am 21. Oktober 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Herzlich willkommen – 12 neue Auszubildende und drei Berufspraktikanten starten bei der Verbandsgemeinde Altenkirchen – In diesem Jahr haben 15 junge Menschen ihre Ausbildung bzw. ihr Praktikum bei der Verbandsgemeindeverwaltung begonnen. Der Erste Beigeordnete Heinz Düber begrüßte die neuen Auszubildenden sowie zwei Berufspraktikanten herzlich. Er betonte, wie wichtig eine ordentliche Ausbildung ist; sie sei die Grundlage für späteres berufliches Fortkommen. Er wäre sicher, dass die Ausbilder bei den Kindertagesstätten und in der Verwaltung alles daran setzen werden, dass von allen Auszubildenden ein gutes Ziel erreicht wird. Es liege an ihnen, ob sie dieses breitgefächerte Angebot annehmen. Abschließend wünschte er ihnen viel Erfolg und alles Gute. (kamü) Foto: Müller