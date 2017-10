Veröffentlicht am 20. Oktober 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Qi Gong und die Quellen des Qi – Kurs gibt Einblick in die traditionelle chinesische Medizin – Ab Freitag, 27. Oktober bietet die Kreisvolkshochschule in Altenkirchen erstmalig den Kurs „Qi Gong und die Quellen des Qi“ an. Dieser Kurs soll einen kleinen Einblick in die traditionelle chinesische Medizin geben. Die Quellen des Qi, also der Lebensenergie, sind Bewegung, Essen und Trinken und unser Lebensstil. Angelehnt an den fünf Elementen Holz, Feuer, Erde, Metall und Wasser können leichte Qi Gong-Übungen erlernt werden, die die Selbstheilungskräfte und das Immunsystem anregen. Zudem vermittelt das Seminar anhand praktischer Beispiele den Einfluss von eigenem Charakter auf unsere Gesundheit und Lebensqualität. Der Kurs endet mit einem gemeinsam zubereiteten Frühstück, welches die Ernährung und Diätetik der traditionellen chinesischen Medizin ein wenig näher in den Alltag bringt. Der Kurs umfasst sechs Termine und findet jeweils freitags in der Zeit von 09:30 bis 11:00 Uhr unter der Leitung von Anke Eberst statt.

Die Kursgebühr beträgt 36 Euro zuzüglich Lebensmittelumlage für Frühstück. Anmeldungen oder weitergehende Informationen bei der Kreisvolkshochschule unter Telefon: 02681 812212 oder per Email unter kvhs@kreis-ak.de.