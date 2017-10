Veröffentlicht am 20. Oktober 2017 von wwa

HAMM/WINDECK – Volksbank Hamm spendet an die Gesamtschule Windeck 1.000 Euro – Über eine großzügige Spende in Höhe von 1.000 Euro freute sich die Gesamtschule Windeck. Das Geld wurde verwendet für die Installation einer W-LAN Klasse. Hinter diesem Projekt steht das Konzept zweier I Pad-Klassen, die es in der Gesamtschule Windeck seit dem Schuljahr 2017/18 gibt. „Über diese Spende haben wir uns sehr gefreut. Die zusätzlichen Mittel eröffneten uns die Gelegenheit zur Installation der W-LAN Klasse, berichtete der stellvertretende Schulleiter Frank Sauerzweig.

Den Vorständen Dieter Schouren und Uwe Lindenpütz von der Volksbank Hamm/Sieg eG ist die Förderung der Kinder und Jugendlichen in Ihrem Geschäftsgebiet ein besonderes Anliegen. Daher spendet die Volksbank Hamm/Sieg eG jährlich mehrere Tausend Euro an die regionalen Schulen und Vereine und unterstützt damit besondere Projekte.

Foto: (v.l.): Keno Schulz(Didaktischer Leiter Gesamtschule Windeck), Dieter Schouren (Vorstand Volksbank Hamm/Sieg eG), Heike Gläser (Abteilungsleiterin I Gesamtschule Windeck), Frank Sauerzweig (Stellvertretender Schulleiter Gesamtschule Windeck), Uwe Lindenpütz (Vorstand Volksbank Hamm/Sieg eG)