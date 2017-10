Veröffentlicht am 19. Oktober 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Deutsches Rotes Kreuz informiert über Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung – Vortrag am 14. November in Altenkirchen im DRK-Zentrum – Jeder will über sein Leben selbst bestimmen. Doch was geschieht, wenn man durch Behinderung oder Krankheit nicht mehr dazu in der Lage ist? Auch im Alter ist es nicht jedem vergönnt, alle persönlichen Angelegenheiten selbstständig regeln zu können.

Wann ist eine Vorsorgevollmacht sinnvoll und wie erstellt man eine aussagekräftige Patientenverfügung? Diese und weitere Fragen werden am Dienstag, 14. November, ab 18:30 Uhr in den Räumen des DRK-Zentrums in Altenkirchen, Kölner Straße 97, beantwortet. Den Anwesenden werden die notwenigen Informationen vermittelt und entsprechendes Material ausgehändigt, um selbstständig eine individuelle und verbindliche Patientenverfügung zu erstellen.

Alle am Thema Interessierten sind herzlich dazu eingeladen. Eine Anmeldung ist für die kostenfreie Veranstaltung nicht notwendig. Sollte dennoch vorab Informationsbedarf bestehen, stehen die Mitarbeiter des DRK-Betreuungsvereines gerne telefonisch unter 02681-800647 oder in einem persönlichen Gespräch zur Verfügung.