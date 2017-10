50jähriger Autofahrer schwer verletzt

Veröffentlicht am 16. Oktober 2017 von wwa

Friesenhagen – Verkehrsunfall auf der L 278 – Eine Person schwer verletzt – Ein 50jähriger Autofahrer wurde am Donnerstagnachmittag, 12. Oktober, gegen 16:10 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in der Gemarkung Friesenhagen schwer verletzt. An seinem Pkw entstand Totalschaden in Höhe von circa 10.000 Euro. Der Unfallverursacher hatte die Landesstraße 278 von Morsbach kommend in Richtung Friesenhagen befahren. Es gibt Hinweise, so die Polizei, dass der 50jährige durch ein Mobiltelefon abgelenkt war und nach links auf die Gegenfahrspur geriet. Um einen Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw zu vermeiden, habe der 50jährige stark nach rechts gelenkt. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Quelle: Polizei