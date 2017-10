VW Golf V brennt komplett aus

Veröffentlicht am 16. Oktober 2017 von wwa

RHEINBÖLLEN – Vollbrand eines Pkw – Der 75jährige Fahrer eines VW Golf V aus Nordrhein-Westfalen befuhr die BAB 61 in Fahrtrichtung Süden. Kurz vor der AS Rheinböllen bemerkte er, dass eine Kontrollleuchte im Pkw brannte und unmittelbar darauf stellte er eine Rauchentwicklung aus dem Motorraum fest. Es gelang ihm noch, das Fahrzeug auf dem Standstreifen zum Stehen zu bringen und dieses mit seiner Beifahrerin zu verlassen. Kurze Zeit später stand der Pkw voll in Flammen und brannte letztlich aus. Der Brand wurde durch 19 Kräfte der FFW Pfalzfeld gelöscht. Der Fahrer erlitt einen leichten Schock, konnte jedoch nach einer Untersuchung durch die angeforderten Rettungssanitäter entlassen werden. Seine Beifahrerin blieb unverletzt. Quelle: Polizei