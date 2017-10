16jähriger Rollerfahrer betrunken Unfall gebaut

Veröffentlicht am 16. Oktober 2017 von wwa

BETZDORF – Verkehrsunfall unter dem Einfluss von Alkohol – Ein 16jähriger Rollerfahrer befuhr am Sonntagmorgen, 15. Oktober, gegen 00:10 Uhr, in Betzdorf den Tilsiter Weg, aus Richtung Waldgebiet Molzberg kommend, in Richtung Danziger Straße. Infolge von Alkoholkonsum und nicht angepasster Geschwindigkeit mit stark verschmutzten Reifen geriet er auf der steil abfallenden Fahrbahn ins Rutschen und prallte gegen einen geparkten Pkw, an dem Sachschaden entstand. Anschließend rappelte sich der junge Mann wieder auf und verließ unerlaubt mit seinem Roller die Unfallstelle. Ein aufmerksamer Zeuge informierte jedoch die Polizei, so dass der Fahrer zeitnah ermittelt und eine Blutprobe entnommen wurde.