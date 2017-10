Fred Jüngerich wird Bürgermeister der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Veröffentlicht am 15. Oktober 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Zweidrittel der Wähler der VG Altenkirchen entschieden sich für Fred Jüngerich – Wir haben einen fairen Wahlkampf geführt, so die beiden Bürgermeisterkandidaten Fred Jüngerich und Torsten Löhr nach Bekanntgabe des vorläufigen Endergebnisses der Wahl zum Verbandsbürgermeister Altenkirchen. Torsten Löhr gratulierte seinen Kontrahenten zum Erfolg und wünschte ihm viel Erfolg. Der Erste Beigeordnete Heinz Düber gab das Ergebnis bekannt, gratulierte Jüngerich und zu Löhr gewandt meinte „es kann nur Einen geben“. Auch alt Bürgermeister Hajo Höfer ließ es sich nicht nehmen seinem ehemaligen Büroleiter zum Aufstieg zu gratulieren. Mit der Auszählung und Bekanntgabe des Wahlergebnisses aus der Gemeinde Idelberg begann der spannende Wahlabend. Mit 61,9 zu 38,1 Prozent ging Torsten Löhr in Führung. Allerdings war nach der Auszählung von Ersfeld, 29,4 Prozent Löhr und 70,6 Prozent Jüngerich, mit der Spannung vorbei. Um einige Prozentpunkte schwankte das Ergebnis, doch zum Schluss hieß es 65,4 Prozent für Fred Jüngerich und 34,6 Prozent für Torsten Löhr. Die Wahlbeteiligung an den Urnen lag bei 37,0 Prozent. Mit den Stimmen der Briefwahl stieg die Prozentzahl auf 41,2. (wwa) Fotos: Wachow