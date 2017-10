Leuzbacher Gymnastikfrauen besuchen Leinen- und Spitzenmuseum

Veröffentlicht am 13. Oktober 2017 von wwa

HAIGER/LEUZBACH – Gymnastikfrauen zu Gast im Leinen- und Spitzenmuseum – 14 Gymnastikfrauen des Schützenvereins Leuzbach-Bergenhausen starteten gut gelaunt am späten Vormittag zu ihrem alljährlichen Tagesausflug. Nach einer kurzen Busfahrt wurde zu einer Rast auf dem Siegerlandflughafen angehalten. Mit einem mitgebrachten Frühstück wurde sich kräftig gestärkt. Als Highlight dieser Rast erlebten die Frauen hautnah wie eine Transall der Bundeswehr startet. Weiter ging es nach Haiger. Dort gab es ausreichen Zeit den Ort selbst zu erkunden. Gegen 14:00 Uhr trafen sich alle am Leinen- und Spitzenmuseum in Haiger-Seelbach. Die Leuzbacherinnen wurden sehr freundlich empfangen und schon beim Eintreten gab es viel zu bestaunen. Die Führung begann mit einem sehr interessanten Film: „Vom Flachs zum Leinen“. Selbst die Ältesten der Gruppe waren über die vielen Schritte der Leinenherstellung erstaunt. Der Filmbetrachtung folgte im Anschluss eine ausführliche Besichtigung des Museums. Die beiden Damen des Hauses begleiteten die Leuzbacherinnen und erläuterten ausführlich die Ausstellungsstücke. So durfte auch der Webstuhl ausprobiert werden. Nach einer herzlichen Verabschiedung wurde die Tagesreise nach Dillenburg, fortgesetzt. Mit einem Sparziergang durch die Altstadt mit ihren herrlichen Fachwerkhäusern, verbunden mit einem kleinen Einkaufsbummel und einem Kaffee, ging der Ausflug langsam zu Ende. Auf der Heimreise wurde noch Steig Alm in Bad Marienberg besucht. Bei gutem Essen und viel Spaß ging ein schöner Tag zu Ende.