Auch Senioren auf dem Fahrrad nicht ohne Helm

KATZWINKEL – Katzwinkler Seniorentreff trifft auf E-Bike – Berthold Schwarz vom Deutschen Verkehrssicherheitsrat setzte seine informative Reihe vom November 2016 über Senioren im Straßenverkehr mit der aktuellen Veranstaltung fort. Da es immer wieder nach Unfällen auf mehrspurigen Straßen für die Rettungskräfte kein Durchkommen zum Unfallort gibt, war es ihm ein großes Anliegen, an Hand von Beispielen aufzuzeigen wie Rettungsgassen zu bilden sind.

Schwerpunkt seiner Ausführungen waren allerdings Themen zum E-Bike. So war zu erfahren das rechtlich unterschieden wird zwischen PEDELEC, S-(Schnell) PEDELEC, PEDELEC mit Anfahrhilfe, PEDELEC mit Schiebehilfe und E-Bike. Geregelt wird deren Benutzung und Betrieb in der StVO.

Für die an der Technik interessierten Zuhörer erklärte er die verschiedenen Antriebskonzepte. So wie den Kindern und Jugendlichen immer gepredigt wird nur mit Helm ein Fahrrad zu bewegen, so hat er dies auch den anwesenden Senioren ans Herz gelegt. Zum Seniorentreff im November am Dienstag 7. November, ab 10:00 Uhr im Schützenhaus Elkhausen-Katzwinkel