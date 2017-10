Veröffentlicht am 13. Oktober 2017 von wwa

ASBACH – Kinofilm „Vergiss mein nicht“ lud zur Diskussion und zum Austausch ein – Anlässlich des Weltalzheimer – Tages zeigte die Lokale Allianz für Menschen mit Demenz in der Verbandsgemeinde Asbach den Film „Vergiss mein nicht“ im Rahmen einer Kinoveranstaltung im Cine 5 Asbach. Mit seinem Film dokumentierte David Sieveking, wie seine Mutter das Gedächtnis verlor und welche Einflüsse diese Veränderung auf alle Beteiligten, wie Familie und Freunde hatte. Da es sich um eine Dokumentation handelte und die aufgenommenen Personen in ihrem privaten Umfeld zeigte, konnten sich die Kinobesucher/innen, Angehörige und Interessierte, gut in das Thema hineinversetzen und viele Situationen nachempfinden.

Am Ende des Films begrüßte Angela Muß, Koordinatorin des Mehrgenerationenhauses Neustadt (Wied), stellvertretend für die Netzwerkpartner der Lokalen Allianz, die anwesenden Gäste. Sie gab das Wort weiter an Achim Hallerbach, der in seiner Funktion als 1. Kreisbeigeordneter Zahlen und Fakten zum Thema Demenz im Kreis Neuwied nannte. Im Anschluss gab es noch die Möglichkeit Fragen zu stellen und zu diskutieren.

Zehn der 17 Netzwerkpartner der „Lokalen Allianz für Menschen mit Demenz in der VG Asbach“ waren mit Infoständen vor Ort und informierten vor sowie nach dem Film zum Thema „Demenz“.

Wer sich mit diesem Thema auseinandersetzten möchte oder muss, sollte sich nicht scheuen, Hilfe zu suchen und anzunehmen. Die Netzwerkpartner der „Lokalen Allianz für Menschen mit Demenz in der VG Asbach“ bietet diese Hilfe in vielfältiger Weise an.

Kontakt Netzwerkkoordinatorin Ulla Müller: Kath. Familienbildungsstätte Neuwied e.V., Mehrgenerationenhaus Neustadt (Wied), Lokale Allianz für Menschen mit Demenz in der VG Asbach, Hauptstraße 2, 53577 Neustadt (Wied), Email: demenz-vgasbach@mgh-neustadt-wied.de, Telefon: 02683/9398040, Sprechzeiten: mittwochs, 13:00 bis 15:00 Uhr

Foto: Anlässlich des Weltalzheimer – Tages zeigte die Lokale Allianz für Menschen mit Demenz in der Verbandsgemeinde Asbach den Film „Vergiss mein nicht“. Netzwerkpartner der „Lokalen Allianz für Menschen mit Demenz in der VG Asbach“ waren mit Infoständen vor Ort und informierten zum Thema „Demenz“.