HAMM/SIEG – Telc-Zertifikate für Schülerinnen und Schüler der IGS Hamm/Sieg – Der fünfte Jahrgang von telc-Absolventen erhielt an der Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Schule feierlich die Urkunden überreicht, die Sprachkompetenzen auf verschiedenen Niveaustufen im Fach Englisch bestätigen.

Schulleiterin Andrea Brambach-Becker begrüßte die Kursteilnehmer des telc-Sprachkurses 2016/2017, Schüler der jetzigen Klassenstufen 10 und 11, sowie deren Eltern und alle Anwesenden herzlich zur Feierstunde. Nach einer kurzen Vorstellung all derjenigen, die auch den diesjährigen Absolventen eine erfolgreiche Teilnahme ermöglichten, betonte sie, wie wertvoll das Beherrschen einer Fremdsprache sei. Da die mündliche Kommunikation beim Spracherwerb oft eine Hürde darstelle, biete telc mithilfe von alltagsbezogenen Themen Sprache vor Ort und bahne so nicht nur Kompetenzen an, sondern fördere auch die Liebe zur Sprache.

Andrea Brambach-Becker dankte den Eltern für die Unterstützung der Interessen und Fähigkeiten der eigenen Kinder. Zudem erhielt Bernd Kohnen, Leiter der Kreisvolkshochschule Altenkirchen, zu der die telc GmbH als Tochtergesellschaft gehört, großen Dank, denn telc setzt qualitative Standards, die auf einem fortgeschrittenen Niveau sprachlich den Abiturstandards entsprechen.

Fritz Hiller, Landesprüfer von telc, der leider nicht persönlich zugegen sein konnte, sowie die örtliche Prüferin Gambhira Heßling waren in die Abschlussprüfungen des Jahrganges 2016/2017 eingebunden, für die die 34 telc-Absolventen ihre Zertifikate erhielten. Auch ihnen wurde für ihr Engagement herzlich gedankt.

Gambhira Heßling hob hervor, dass die Prüfungsergebnisse insgesamt sehr gut gewesen seien und gab damit eine positive Rückmeldung an die Schule. Neben den Prüfungen auf den Niveaustufen A2/B1, von denen 20 Schüler mit B1 und 3 Schüler mit A2 abschlossen, wurden in diesem Jahr erst zum zweiten Mal auch Prüfungen auf B1/B2-Niveau abgenommen. Hierbei erreichten 7 Schüler B2-Niveau, das ihnen selbstständige Sprachverwendung auf einem fortgeschrittenen Stand bescheinigt, sowie 4 Schüler das B1-Niveau. Weiteren Dank von Schulleiterin Andrea Brambach-Becker erhielt nicht zuletzt der Förderverein, vertreten durch den Vorsitzenden Nils Braunroth, für die seit Jahren geleistete ungewöhnlich hohe Bezuschussung. Für die Betreuung der telc-AG dankte sie auch dem Lehrer Ulrich Ammon, der ebenfalls nicht persönlich zugegen sein konnte.

Bernd Kohnen, Leiter der Kreisvolkshochschule Altenkirchen, fügte noch hinzu, dass die langjährige Routine der Zusammenarbeit inzwischen einiges einfacher mache. Zudem sprach er den Schülern ausdrücklich seinen Respekt für die freiwillige Vorbereitung und zusätzliche Prüfungsteilnahme aus. Er dankte der Schule, vertreten durch die Schulleiterin Andrea Brambach-Becker, dem Förderverein, vertreten durch Nils Braunroth, sowie den Prüfern, vertreten durch Gambhira Heßling. Bernd Kohnen betonte darüber hinaus die Bedeutsamkeit des Zertifikats für ein Auslandsstudium, da die Kompetenzstufen von telc dem gemeinsamen europäischen Referenzrahmen (A1 bis C1) entsprechen und damit in Europa internationale Gültigkeit besitzen.

Nils Braunroth vom Förderverein der Schule sicherte seinerseits auch künftige Unterstützung der Sprachprüfungen zu. Im Anschluss überreichte Andrea Brambach-Becker gemeinsam mit Gambhira Heßling die Sprachzertifikate an alle 34 erfolgreichen Prüfungsteilnehmer/innen. Die Feierstunde klang mit einem gemeinsamen Imbiss aus. Bericht und Foto: Diana Hedwig, Lehrkraft an der Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen Schule

Foto: Die Prüfungsteilnehmer/innen hielten voller Stolz ihre Sprachzertifikate in Händen.