Veröffentlicht am 13. Oktober 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – EDV-Kurse der Kreisvolkshochschule starten in Kürze – Der Umgang mit modernen Informationstechniken ist im beruflichen und privaten Umfeld zu einem festen Bestandteil unseres Alltags geworden. Die Seminare im Bereich EDV-Multimedia der Kreisvolkshochschule wenden sich an Interessierte, die sich einen Einblick in die mediale Welt verschaffen oder sich gezielt beruflich fortbilden möchten.

Textverarbeitung mit Word

Dieser Kurs wendet sich an Teilnehmende mit grundlegenden Kenntnissen in der Textverarbeitung mit Word. Die Inhalte des Kurses sind Tabstopps, Schnellbausteine, Autokorrektur, Formatvorlagen und Inhaltsverzeichnisse, Dokumentvorlage erstellen und nutzen, sowie beispielsweise einen Geschäftsbrief nach DIN-Vorschrift anfertigen. Die Kurstermine sind Mittwoch, 18. Oktober und Mittwoch, 25. Oktober, jeweils von 17.30 bis 20.45 Uhr. Kursleiter ist Jörg Orthen. Die Kursgebühr beträgt 40 Euro.

Der neue Mindjet MindManager 16: die ideale Kombination mit Office 2016 Brainstormen, Analysieren, Planen, Umsetzen

MindManager ist das ideale Mind Mapping-Tool für noch mehr Produktivität. Ob ein Projektplan erarbeitet oder eine neue Website entwickelt werden soll, die vielseitigen Mind Maps bieten genau die Funktionen, die zur Planung und Realisierung der Projekte notwendig sind. Im Seminar lernen die Teilnehmenden nach einem Einstieg den MindManager in der Version 16 mit vielen Übungen in der Praxis kennen. Kurstermin ist Donnerstag, 19. Oktober von 18 bis 21.15 Uhr. Kursleiter ist Frank Runkler. Die Gebühr beträgt 15 Euro.

E-Mails verschicken und Internet optimal und sicher nutzen

Zielgruppe des Kurses sind Personen, die die vielfältigen Möglichkeiten des Internets, insbesondere Suchmaschinen und Emails kennenlernen möchten. Schritt für Schritt führt der Kurs in die faszinierenden Nutzungsmöglichkeiten des Internets ein. Nützliche Tipps rund um die PC-Sicherheit und unerwünschte E-Mails runden den Kurs ab. Personen, die schon eine E-Mail Adresse besitzen, können mit dieser im Kurs arbeiten. Die Programme Outlook, Outlook Express und Windows Mail werden angesprochen. Zur Kursteilnahme sind Grundkenntnisse im Umgang mit PC erforderlich. Die Termine für den Kurs sind Montag, 23. Oktober, Dienstag, 24. Oktober, Donnerstag, 26. Oktober jeweils von 17 bis 19 Uhr und Freitag, 27. Oktober von 16 bis 18 Uhr. Kursleiterin ist Kitja Müller. Die Gebühr beträgt 40 Euro.

Präsentation mit PowerPoint

Das Erarbeiten und Vorführen einer Präsentation ist mittlerweile fester Bestandteil des beruflichen Alltags geworden. Teilnehmende erwerben nicht nur Kenntnisse über die Leistungsfähigkeit und Grundfunktionen eines Präsentationsprogramms, sie können auch Präsentationen erstellen, fachgerecht gestalten, drucken und vorführen. Der Kurs startet am Dienstag, 24. Oktober in der Zeit von 18 bis 21.15 Uhr und umfasst insgesamt sechs Termine. Kursleiter ist Frank Runkler. Der Kurs kostet 158 Euro inklusive Prüfungsgebühr und 115 Euro ohne Prüfungsgebühr.

iMania – like it! Apple-Mac Kurs mit dem eigenen MacBook für Ein- und Umsteiger

Im Kurs lernen die Teilnehmer das Apple-Betriebssystem macOS Sierra von Grund auf kennen und sehen, wie man optimal mit den eingebauten Tools und Anwendungen arbeiten. Erlernen Sie den grundlegenden Umgang mit dem aktuellen Betriebssystem für Ihren Mac. Es werden Ihnen Fragen beantwortet und Ihre alltäglichen Probleme bezüglich des Betriebssystems macOS besprochen. Das „Dock“ und der „Finder“, Ordnerstrukturen und Systemeinstellungen werden ebenso besprochen wie der Umgang mit Siri, Fotos, Musik, E-Mail und dem Internet. Termine, Erinnerungen, Notizen und Kontakte sowie die Nutzung der iCloud sind ebenfalls Gegenstand des Kurses. Kurstermin ist Samstag, 28. Oktober von 8 bis 15 Uhr. Kursleiter ist Frank Runkler. Der Kurs kostet 35 Euro.

Nähere Informationen und Anmeldungen bei der Kreisvolkshochschule unter Telefon 0 26 81/ 81- 22 12 oder per E-Mail unter kvhs@kreis-ak.de.