Thalia Theater gastiert mit „Der Teufel liest auch Kleinanzeigen“ in der Stadthalle Altenkirchen

Veröffentlicht am 21. Oktober 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – „Der Teufel liest auch Kleinanzeigen“ – Komödie in zwei Akten von Bernd Spehling in der Stadthalle Altenkirchen – Ein Fluglotsenstreik beschert dem Lufthansapiloten Marcel Freiherr von Hohenstein einen freien Tag. Da seine Ehegattin Gracia ohnehin gerade mit ihren Kanasterdamen auf Sylt verweilt, findet Marcel Hohenstein seine ganz persönliche „Streikversüßung“ in der reizenden Stewardess Natalie.

Wäre da nicht sein Nachbar Alfons Weidenhelfer, der durch die Folgen seiner stets unglücklich formulierten Zeitungsanzeigen alles und jeden um sich herum in Mitleidenschaft zieht. Deshalb hat ihm auch seine Ehefrau Charlotte, unter Androhung der Scheidung, jegliches Annoncieren verboten.

Doch ein letztes Mal möchte sich Alfons fachkundigen Rat als „vielseitig interessierter Hobbyforscher“ einholen und bestellt per Kleinanzeige „Gleichgesinnte“ zu einem verhängnisvollen Treffpunkt, nämlich, zu der Eingangstür des ja eigentlich leerstehenden Hauses der von Hohensteins.

Erleben sie also nicht nur mit, welch illustre Interessenten sich auf Alfons gut gemeinte Kleinanzeige melden und sich ausgerechnet bei den von Hohensteins wie zu Hause fühlen. Erleben sie auch, wie Marcel seine Stewardess – auch noch im immer größer werdenden Chaos – seiner vorzeitig heimkehrenden Ehefrau Gracia zu erklären versucht.

Die Aufführung ist am Sonntag, 05. November, ab 17:00 Uhr. Einlass ist eine Stunde vorher. Es gibt keine Platzreservierung. Kartenvorverkauf ab sofort: Karten zum Preis von 9,50 Euro für „Der Teufel liest auch Kleinanzeigen“ gibt es an folgenden Vorverkaufsstellen: Seite 42 Buch & Kunst, AK , Unikum „Der Regionalladen“ , AK , Sabine´s grüne Ecke, Rodenbach/Udert, Drogerie/Schreibewaren Zerres, Puderbach und Tabakwaren Becher in Buchholz. Außerdem können natürlich noch Karten an der Tageskasse erworben oder bestellt werden bei Anke Ullmann 02683/ 6844 oder per e-mail: thalia1908@t-online.de. Homepage: www.theaterverein-thalia.de