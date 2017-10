Veröffentlicht am 12. Oktober 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Babysitterkurs beim DRK Kreisverband Altenkirchen – An zwei Wochenenden haben fünf Teilnehmer den dreitägigen Babysitter Kurs beim Deutschen Roten Kreuz besucht. Ganz praktisch wurde das Baden und Wickeln von Säuglingen, Fläschchen und Brei zubereiten geübt. Die Kursleitung Nadine Knott hatte dazu eine Babypuppe, die das Gewicht eines Säuglings hat, mitgebracht. Außerdem lernten die Schülerinnen zahlreiche Spiel- und Beschäftigungsmöglichkeiten sowie den Bereich der Ersten Hilfe am Kind. Nach erfolgreich bestandener Prüfung bekamen die Mädchen ihre Zertifikate und Ausweise. (v.l.): Kursleitung Nadine Knott, Maja Sonntag, Mammelzen, Jenny Salomatin, Altenkirchen, Kim Weber, Kirchen, Anna Becker, Kirchen und Claudia Droese, Kirchen. Sie wurden in die Babysitter Kartei des Roten Kreuzes aufgenommen. Familien, die einen Babysitter suchen oder Infos wünschen, melden sich beim Deutschen Roten Kreuz, Birgit Schreiner: Telefon: 02681 – 800644, oder Mail an: schreiner@kvaltenkirchen.drk.de