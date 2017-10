Schulsport-Taekwondo-AG erfolgreich

Veröffentlicht am 12. Oktober 2017 von wwa

WESTERBURG – Die Schulsport-Taekwondo-AG von SPORTING Taekwondo an der Friedrich-Schweitzer-Schule geht in die nächste Runde – Die bereits seit 2015 erfolgreich bestehende Kooperation zwischen SPORTING Taekwondo und der Schule in Westerburg wird auch in diesem Schuljahr weitergeführt.

Bereits vor den Sommerferien nahmen 12 Schüler/innen erfolgreich an ihrer Gürtelprüfung teil. Die zu diesem Zeitpunkt verhinderten Schüler sowie die an der Schule tätige FSJ-lerin legten jetzt ebenso erfolgreich die Prüfung ab. Geprüft wurde in den Bereichen Stepping, Grundschule, Theorie, Selbstverteidigung, olympischen Wettkampf sowie Formen.

Alle Prüflinge bestanden zur nächsten Graduierung und freuen sich auf die kommenden Trainingseinheiten nach den Herbstferien. Haupttrainer Eugen Kiefer lobt das Engagement und die Leistung der AG-Leiterin Kerstin Klinkau und freut sich bereits auf die nächste Prüfung.