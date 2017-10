Neujahrskonzert der Stadt Neuwied präsentiert das Staatsorchester Rheinische Philharmonie

Veröffentlicht am 12. Oktober 2017 von wwa

NEUWIED – Musiker und Sänger vermitteln französisches Flair – Vorverkauf für Neuwieder Neujahrskonzert hat begonnen – „Savoir vivre“ ist die Kunst, das Leben zu genießen. Die Menschen in Paris sind bekannt für ihre gleichermaßen gelassene wie elegante Lebensart. Im diesjährigen nun ausschließlich Werke, die diese Werte der französischen Kultur widerspiegeln.

Die Rheinische Philharmonie ist in Koblenz zu Hause, gibt aber auch regelmäßig zahlreiche Konzerte in der Region sowie auf nationalen und internationalen Bühnen. Zum anstehenden Neujahrskonzert, das mit Markus Dietze der Intendant des Koblenzer Theaters moderiert, werden verschiedene Werke präsentiert, die der Stadt Paris gewidmet sind. Die Mezzosopranistin Haruna Yamazaki aus Stuttgart entdeckte schon in frühem Kindesalter ihre Leidenschaft zur Musik. Sie war unter anderem als Mercédès in „Carmen“ in Japan und als Cupido in Offenbachs „Orpheus in der Unterwelt“ in Stuttgart zu hören. Mit einem Preis des Liedwettbewerbs Tokio wurde sie 2007 ausgezeichnet, dort schloss sie ein Jahr später auch ihr Gesangsstudium ab. Christoph Plessers, der Bariton des Abends, stammt aus Belgien und beendete seine Gesangsausbildung am Konservatorium Maastricht mit dem Master in Operngesang. Seit 2010 gehört er zum Ensemble des Koblenzer Theaters, wo er unter anderem als Figaro in Rossinis „Der Barbier von Sevilla”, als Papageno in „Die Zauberflöte” von Mozart und als Marinelli in Lessings „Emilia Galotti” zu sehen war.

Unter der Leitung von Karsten Huschke, dem ersten Kapellmeister des Theaters Koblenz, präsentiert die Rheinische Philharmonie Ausschnitte aus den Operetten „Die lustige Witwe“ von Franz Lehár und „Der Opernball“ von Richard Heuberger. Auch Jacques Offenbach ist mit seinen Werken „Die schöne Helena“ und „Hoffmanns Erzählungen“ vertreten. Abgerundet werden diese Ausflüge auf die Operettenbühnen mit Orchesterstücken von Émile Waldteufel, der auch als „französischer Johann Strauß“ bekannt ist. Die Besucher spüren einen Abend lang französisches Flair und starten so ausgelassen in das neue Jahr.

Karten für das Konzert am 4. Januar, 20:00 Uhr, in der Stadthalle Heimathaus Neuwied gibt es bei der Tourist-Information Neuwied, Telefon: 02631 802 5555, und bei ticket regional, Telefon: 0651 979 0777, oder www.ticket-regional.de.