ALTENKIRCHEN – Meditation als den Weg zur Entspannung entdecken – Ab Dienstag, 17. Oktober bietet die Kreisvolkshochschule in Altenkirchen den Gesundheitskurs „Meditation entdecken – Meditation und Entspannung“ an. Seit Tausenden von Jahren beziehen Menschen Kraft und Energie aus der Meditation. Mit Hilfe verschiedener Techniken und Übungen bringt die Meditation Gedanken zur Ruhe und schärft das Bewusstsein für den Augenblick. Die Teilnehmenden lernen durch verschiedene Meditationstechniken Ruhe zu finden und in ihrem Inneren zu wachsen. Ferner stärkt die Meditation das Immunsystem, entspannt, gleicht Schlaf- und Stoffwechselstörungen aus und erhöht die Konzentrationsfähigkeit. Die verschiedenen Meditations- und Entspannungsübungen sind leicht zu erlernen und sehr gut in den Alltag integrierbar.

Der Kurs findet in Fluterschen (VG Altenkirchen) statt. Kursleiterin ist Judith-Marie Huppert. Er umfasst acht Termine, jeweils dienstags in der Zeit von 19:00 bis 20:00 Uhr. Der Kurs ist für Einsteiger geeignet. Die Teilnahmegebühr beträgt 48 Euro. Anmeldungen nimmt die Kreisvolkshochschule unter Telefon: 0 26 81 81- 22 12 oder per Email unter kvhs@kreis-ak.de entgegen.