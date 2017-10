Veröffentlicht am 11. Oktober 2017 von wwa

WISSEN – Ein Sozialmobil für die Betreuungsvereine der AWO – Einen herzlichen Dank sprach die Vorsitzende der Betreuungsvereine der AWO im Landkreis Altenkirchen Maria Fuchs den Sponsoren des neues Sozialmobils aus. In Zusammenarbeit mit der Firma Rapid Mobilwerbung GmbH gelang es, 43 Firmen aus der Region für eine Werbefläche auf dem VW Caddy zu gewinnen. Beim Autohaus Kamp in Wissen hatten die Sponsoren bei einem Imbiss die Gelegenheit, das neue Fahrzeug in Augenschein zu nehmen.

Besonders freute sich die Mitarbeiterin des AWO Betreuungsvereins, die das Fahrzeug künftig für ihre Arbeit mit Kindern und Jugendlichen nutzen darf. Frau Wolf ist seit 15 Jahren beim Betreuungsverein als hauptamtliche Mitarbeiterin tätig und führt Vormundschaften für Minderjährige.