Zwei Ausstellungen in der Landjugendakademie Altenkirchen

Veröffentlicht am 11. Oktober 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – In der Evangelischen Landjugendakademie sind im Oktober zwei neue Ausstellungen zu sehen. Vom 9. bis zum 21. Oktober informiert die Ausstellung „Klima?Wandel.Wissen! Neues aus der Klimawissenschaft“. Erkenntnisse zum Klimawandel sind das Eine, etwas dagegen tun, das Andere. Diese Ausstellung der Umweltorganisation „Germanwatch“ zeigt anhand von fünf zentralen Themenfeldern, wieviel wir bereits über den Klimawandel wissen und welche Handlungsmöglichkeiten wir haben. Schon über 20.000 Personen haben die Ausstellung gesehen und mehr über unsere Handlungsmöglichkeiten beim Klimaschutz erfahren. Materialien werden kostenlos an die Besucher und Besucherinnen abgegeben.

Zusätzlich werden vom 12. Oktober bis 08. November abstrakte Gemälde unter dem Thema „Green meets Orange“ vom Künstler Gerhard Gröner aus Wissen/Sieg präsentiert. Seine ausgestellten Werke sind geprägt durch die Farben Grün und Orange. Auf dem Farbkreis stehen sich Grün und Orange gegenüber. Grün wirkt kälter, Orange wärmer. Und dennoch, das zeigen die Exponate, ergeben sie eine wunderbare Farbkomposition. Das ist das Geheimnis von Komplimentärfarben. Die Farben „Grün“ und „Orange“ treffen in der Natur gerade in der nun beginnenden Herbstzeit in aller Pracht aufeinander. Das Grün der belaubten Flora wechselt zumeist in Orangetöne. Eine jährlich wiederkehrende Augenweide.

Der Duktus des Künstlers ist auf allen Bildern deutlich erkennbar: Spuren von Malermesser (Spachtel) und Pinsel sind bewusst sichtbar. Als „abstrakt“ und „art informel“ wird der Bildaufbau bezeichnet, der keinerlei Gegenständliches zeigt und dadurch mit jedem Bild die Phantasie des Betrachters anregt. Die Ausstellung gibt einen kleinen Vorgeschmack auf die geplante Gesamtausstellung des Malers und Bildhauers Gerhard Gröner, die vom Februar bis April 2018 in der LJA stattfinden wird. Der Besuch der beiden Ausstellungen ist täglich von 09:00 bis 16:00 Uhr im Dieperzbergweg 13 bis 17 möglich.