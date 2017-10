Veröffentlicht am 10. Oktober 2017 von wwa

PRACHT – Apfelernte in Pracht gut gestartet – Die Apfelernte zu Gunsten der Kindergartenkinder in Pracht wurde am vergangenen Samstag erfolgreich gestartet. Die sechs Helfer konnten am Samstagmorgen einen großen Teil der gemeindeeigenen Apfelbäume abernten und so einen Anhänger und die Ladefläche des Lkw´s beladen. Ebenso wurden von Bürgern der Ortsgemeinde Pracht selber geerntete Äpfel an der Sammelstelle abgegeben.

Diese erste Ernte für 2017 von 1,5 Tonnen Äpfel wurde in die Kelterei nach Lindscheid gefahren und gegen 20 Kisten Apfelsaft eingetauscht. Der nächste Einsatz zum Abernten der Apfelbäume findet am Samstag, 21. Oktober statt. Treffpunkt ist wieder um 09:00 Uhr in der Straße Zum Bergwinkel vor Haus Nr. 15 in Wickhausen. Helfer sind Herzlich Willkommen.

Auch können bis zum 21. Oktober eigene geerntete Äpfel an der Sammelstelle in der Straße „Zum Bergwinkel Nr. 15“ abgegeben werden. Also wer Zeit hat oder Äpfel abgeben möchte kann sich gerne an der Aktion zu Gunsten der Kindergartenkinder beteiligen. (udse) Fotos: Seidler