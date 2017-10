Veröffentlicht am 10. Oktober 2017 von wwa

FLAMMERSFELD – „Bunter Song-Cocktail“ im Bürgerhaus in Flammersfeld – CHORUSSAL lädt zu einem geselligen Abend ein – „Singen macht das Leben bunt!“ – „Machen wir doch einen bunten Song-Cocktail daraus!“ Unter diesem Motto soll ein geselliger Abend am Samstag, 21.Oktober stehen, zu dem der Chor CHORUSSAL einlädt! Mit einem Repertoire aus modernen, lockeren und witzreichen Liedern wird ein unterhaltsames Programm serviert. Doch CHOURSSAL möchte nicht alleine feiern und hat sich aus diesem Grund zwei befreundete Chöre eingeladen, um für ausreichend Abwechslung zu sorgen.

Der Chor Klangfarben aus Giesenhausen wird mit von der Partie sein, ein recht junger Chor, der ebenfalls unter der Leitung von Birgit Keil steht. Dann ist da noch der MGV Oberraden, mit dem bereits seit Jahren eine schöne Chorfreundschaft besteht. Beide Chöre werden den geselligen Abend gesanglich mitgestalten und in jedem Fall bereichern.

Aber nicht nur der musikalische Teil des Abends wird ein bunter Mix aus vielen Komponenten sein, auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt! So wird es unter anderem eine Cocktailbar mit leckeren Getränken und verschiedene Häppchen für den kleinen Hunger geben. Im Anschluss an das Programm der Chöre wird bei guter Laune und in einer entspannten Atmosphäre „DJ Dirk“ für weitere Stimmung im Bürgerhaus sorgen. Somit wären alle Zutaten vorhanden, die man benötigt, um einen geschmackvollen Cocktail an einem gelungenen Samstagabend zu kreieren. Los geht es am um 19:00 Uhr im Bürgerhaus in Flammersfeld, der Eintritt ist frei! Weitere Informationen gibt es unter www.chorussal.de.