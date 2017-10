Veröffentlicht am 10. Oktober 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Japanisch oder Chinesisch – Kreisvolkshochschule bietet Sprachkurse für Einsteiger an – Der berufliche und private Alltag wird immer internationaler. Sprachenlernen erweitert den Horizont, fördert das berufliche Weiterkommen, eröffnet die Möglichkeit neuer Kontakte, trainiert das Gehirn und kann schließlich auch Spaß machen. Die Sprachkursangebote der Kreisvolkshochschule bieten Interessenten die Möglichkeit, einen kleinen Einblick in neue Kulturen zu bekommen und fremde Sprachen neu zu erlernen.

Am Samstag, 21. Oktober beginnt in Altenkirchen zunächst ein Japanischkurs. Neben den mündlichen Übungen wird auch die japanische Silbenschrift behutsam eingeführt. Der Schwerpunkt des Schnupperkurses mit insgesamt sechs Terminen, jeweils samstags in der Zeit von 15:00 bis 17:15 Uhr liegt bei alltagstauglichen Sprachübungen, bei denen auch japanische Kultur und Lebensgewohnheiten nahe gebracht werden.

In dem Einsteigerkurs „Chinesisch“ ab Freitag, 27. Oktober, in der Zeit von 18:00 bis 19:30 Uhr, lernen die Teilnehmer sich mit dem Klang, den Tonmelodien und der Aussprache des Chinesischen vertraut zu machen. Mit einfachen Sätzen zum Begrüßen und Verabschieden, sich Vorstellen und kleinen Dialogen finden die Teilnehmenden einen leichten Einstieg in diese Weltsprache, so dass die Kommunikation bei Reisen oder bei Gesprächen mit Besuchern aus China einen neue Qualität bekommt. Daneben erhalten die Sprachkursteilnehmer in deutscher Sprache landeskundliche Informationen und kulturelles Hintergrundwissen.

Die Abende (12 Termine) schließen mit praktischen Hinweisen, wie man sich angemessen bei Begegnungen in China verhalten sollte. Beide Kurse unter der Leitung von Muttersprachlern sind für Anfängerinnen und Anfänger ohne Vorkenntnisse gedacht und führen in die einfache Alltagskommunikation ein. Die Kursgebühr beträgt auf der Grundlage von acht Teilnehmenden 50 Euro für den Japanisch- und 60 Euro für den Chinesischkurs. Anmeldungen oder weitergehende Informationen bei der Kreisvolkshochschule unter Telefon: 02681 81-2212 oder per Email unter kvhs@kreis-ak.de.