HACHENBURG – 23. Harmonikatreffen am Sonntag, 15. Oktober in Hachenburg – Zieh- und Mundharmonikakonzert in der Stadthalle Hachenburg – Handgemachte Musik, die noch unverfälscht und natürlich klingt, das zu erleben ist wohl der Grund, warum sich Jahr für Jahr die Liebhaber der Harmonika in der Hachenburger Stadthalle treffen. Ob sie es nun Ziehharmonika, Akkordeon oder liebevoll Quetschkommode und Schifferklavier nennen – sie meinen dabei doch das gleiche, nämlich wunderschöne Melodien, dargeboten in dem unverwechselbaren Klang dieses einzigartigen Instruments. Beginn ist um 14:30 Uhr, Einlass bereits ab 14:00 Uhr in der Stadthalle Hachenburg. Eintritt: 3 Euro Kinder / 6 Euro Erwachsene (inkl. Kaffee und Kuchen) Foto: Matthias Ketz