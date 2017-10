Veröffentlicht am 17. Oktober 2017 von wwa

GIELEROTH – Mitbürger/innen sind zur Scheckübergabe in Gieleroth eingeladen – Es ist mal wieder soweit. Ein Jahr des Wirkens der Freunde der Kinderkrebshilfe Gieleroth – Verein für krebs- und schwerstkranke Kinder ist vergangen und es ist an der Zeit, die zahlreichen Spenden an die betroffenen Familien und geförderten Institutionen zu überreichen. Das geschieht im Rahmen einer kleinen Feier mit Kaffee und Kuchen. Untermalt wird die Feier von der Band „Oldies but Goldies“. Termin ist Sonntag, 22. Oktober, ab 14:00 Uhr, im Bürgerhaus in Gieleroth.