Veröffentlicht am 9. Oktober 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Regionales Sauerkraut selber machen – ein Naturprodukt mit alter Tradition – Seit Jahrhunderten nutzt man die Milchsäuregärung als clevere Konservierungsmethode für Weißkohl. Das fertige Produkt heißt darum auch Sauerkraut. Es ist international das bekannteste deutsche Nationalgericht und zudem auch enorm gesund. Wegen seines hohen Vitamin C Gehaltes nahmen es nicht nur die Seefahrer mit auf ihre langen Reisen. Früher wurde beinahe in jedem Haushalt Sauerkraut selbst gemacht, denn seine Herstellung ist, gewusst wie, kinderleicht. Im Regionalladen UNIKUM können Interessenten unter Anleitung ihr eigenes Sauerkraut zubereiten: hobeln, salzen und einstampfen. Bitte mitbringen: ein Gefäß (mind. 3 l Fassungsvermögen) Teilnahmebeitrag: 2,- Euro zzgl. Materialkosten. Anmeldung ist erwünscht. Freitag, 3. November, ab 18:30 Uhr, im Regionalladen UNIKUM, in 57610 Altenkirchen, Bahnhofstr. 26, Telefon: 026819842767 oder: cornelia.obenauer@unikum-regionalladen.de Fotos: Privat