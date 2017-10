Veröffentlicht am 9. Oktober 2017 von wwa

WALLMENROTH – Tödlicher Verkehrsunfall in der Waldstraße in Wallmenroth – Am Sonntagmorgen, 8. Oktober, gegen 01:10 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang. Ein 49jähriger Fußgänger stieg aus einem Taxi, um zu seinem Wohnhaus zu gehen. Dabei kam er jedoch zu Fall und schlug so unglücklich mit dem Kopf auf den Bordstein, dass er an seinen schweren Kopfverletzungen verstarb. Quelle: Polizei