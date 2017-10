Veröffentlicht am 7. Oktober 2017 von wwa

WEYERBUSCH – Schulhefte für ABC-Schützen von der Westerwald Bank – Die Westerwald Bank legt seit vielen Jahren einen Förderschwerpunkt auf das Thema Bildung und Ausbildung. Eine Grundausstattung an Schulheften übergab nun die Westerwald Bank an die Erstklässler der Bürgermeister-Raiffeisen-Schule in Weyerbusch.

In Kooperation mit dem Lernmittelhilfe e.V. hat die Bank die Schulhefte-Aktion für die ABC-Schützen zum wiederholten Male organisiert. Die Schule konnte im Vorfeld Farbe, Logo und Schriftzug festlegen. In diesem Jahr gab es zusätzlich die Möglichkeit, neben dem Standard-Layout, ein bei Kindern beliebtes Janosch-Motiv zu wählen. Somit besitzen diese Kinder die benötigten Hefte in Farbe und Format, die die jeweiligen Klassenlehrer für die Fächer bestimmt haben, und mit der Lineatur, die sie benötigen.

Die Vorteile der Aktion sprechen für sich selbst: Die Eltern erhalten kostenfrei alle für den Schulstart benötigten Hefte. Die Schüler freuen sich über ein persönliches Paket mit schönen Heften mit Bild oder Logo der Schule auf der Vorderseite und können sich von Beginn an mit ihrem neuen Lebensabschnitt identifizieren. Alle Schüler verfügen über die gleichen Hefte in gleicher Qualität. Die Klassenlehrerinnen Winter und Körmendy bedankten sich herzlich für die Unterstützung.