THE TREMELOES & VANITY FARE in der Sparkasse Westerwald-Sieg in Altenkirchen

ALTENKIRCHEN – THE TREMELOES & VANITY FARE am Samstag, 04. November ab 20:00 Uhr in der Sparkasse Westerwald-Sieg in Altenkirchen – Es ist 50 Jahre her, dass die Band, bekannt als die Tremeloes, ihre ersten großen Hits veröffentlichten. Jetzt, über 50 Jahre später, sind die beiden Originalsänger Len „Chip“ Hawkes und Dave Munden, die alle Hit-Aufnahmen von The Tremeloes sangen, wieder unterwegs, mit nicht weniger Erfolg als damals und ausverkauften Konzerten auf der ganzen Welt.

Bei der Show stehen Chip and Dave erneut zusammen auf der Bühne, die alle großen Hits wie „Here Comes My Baby“, „Even The Bad Times Are Good“, und natürlch ihre größten Singles „Silence Is Golden“, “ (Call Me) Number One „,“Suddenly You Love Me“, und viele viele mehr sangen. Mit auf Tour bei den Tremeloes ist die ebenfalls bekannte Band VANITY FARE, die auch das musikalische Backup macht. Vanity Fare’s Hits enthalten „Early In The Morning“, ihre Nr. 1 „Hitchin A Ride „und viele mehr.

Ein toller Abend der Nostalgie, der sie zurück in die swingenden 60er Jahre bringt. Eine Show, die sie sich wirklich nicht entgehen lassen sollten! Im Vorprogramm die Band COPYNIGHT. Man könnte sagen, na prima, schon wieder eine neue Coverband! Wenn man aber auf die Programmliste von Copynight schaut, fällt einem auf, dass ausschließlich Songs von Frauen interpretiert werden. Die sechs Musiker haben sich auch nicht auf eine bestimmte musikalische Epoche, oder Musikstil festgelegt. Bei der Copynight Show stehen mit Anna Victor & JMarie Martinez Lauer zwei Front- Sängerinnen auf der Bühne, die jede Party zum Erfolg führt! Die Band hat sich im April 2017 formiert und spielt in folgender Besetzung: Anna Victor/ Vocals, JMarie Martinez Lauer/ Vocals, Marcin Muravski/ Keyboards, Volker Schmidt/ Bass, Christian Bohr/ Gitarre, Volker Barg/ Drums.

Tickets und Informationen unter www.kultur-felsenkeller.de, Telefon: 02681 7118 und bei allen Ticket-Regional VVK-Stellen.