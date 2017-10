Veröffentlicht am 16. Oktober 2017 von wwa

WEYERBUSCH – Der kleine Georg, das Echo und der Drache am Sonntag, 22. Oktober, im Raiffeisen-Begegnungszentrum Weyerbusch – Der kleine Georg, das Echo und der Drache – Guck’ mal Figurentheater ab vier Jahren. In den Bergen wo das Echo zuhause ist, wandert der kleine Georg umher. Endlich hat er eine gemütliche Höhle gefunden. Zu seinem Glück fehlt ihm nur noch eine Tasse Tee. Aber verflixt: Es ist kein Zucker da! Vielleicht gibt es einen Nachbarn, bei dem man ihn borgen kann? Was Georg nicht weiß: Nebenan wohnt der gefürchtete Drache und der hat gerade eine schöne Prinzessin entführt.

Wie der kleine Georg zu seinem Zucker kommt und dabei das Leben der Prinzessin rettet, das erzählt diese Geschichte. Eine Geschichte nach der Legende „Georg und der Drache“. Eine alte Legende wird in neuem Gewand unterhaltsam, humorvoll und kindgerecht erzählt. Ein Puppenspiel über Mut und Zusammenhalt. Anmeldung unter Telefon: 02681 7118 empfohlen