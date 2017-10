Veröffentlicht am 6. Oktober 2017 von wwa

PUDERBACH – KSC Karate Team: Herbst Camp und viele Prüfungen – 22 Teilnehmer bestehen die Prüfung zum nächsten Gürtel – Das KSC Herbst Camp ist traditionell einer der Höhepunkte im Jahr für alle die den nächsten Karate Gürtel bestehen wollen. Zusätzlich dient es als Vorbereitung für die Deutsche Meisterschaft. Mit 35 Teilnehmern war das Herbst Camp voll besetzt und es standen diverse Themen auf dem Programm. Für 22 Kinder und Jugendliche stand die nächste Gürtelprüfung auf dem Programm. Es wurde von Freitag bis Sonntag fleißig trainiert und am Ende haben alle Teilnehmer ihre Prüfung bestanden.

Für die Wettkampfmannschaft ging es noch weiter und es gab noch ein spezielles Vorbereitungstraining mit allen Teilnehmern die am 21. Oktober auf der Deutschen Meisterschaft in Bielefeld bzw. auf der Weltmeisterschaft in Teneriffa/Spanien starten werden.

Wer jetzt selbst mit Karate beginnen möchte kann jederzeit in Puderbach, Horhausen oder Altenkirchen einsteigen. Mehr Informationen per Telefon: 02684-956000, im Internet (www.ksc-puderbach.de) auf Facebook oder direkt vor Ort.