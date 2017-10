Veröffentlicht am 6. Oktober 2017 von wwa

OBERERBACH – Flohmarkt und Schnippelparty in Obererbach – Guter Zulauf beim Flohmarkt in Obererbach. Der Platz rund um das Bürgerhaus in Obererbach verwandelte sich zu einer Flohmarktmeile. Stände mit altem Trödel, Holzarbeiten, Schmuck und auch Pflanzen lockte viele Besucher zum Bürgerhaus. Der Renner an diesem Tag aber war die Schnippelparty. Aus vielen Spenden von Gemüse, Kartoffeln und Kräutern quer durch den Garten wurde in einem großen Kübel eine leckere Gemüsesuppe über dem Feuer zubereitet. Viele helfende Hände schälten und schnippelten, so dass sich das Ergebnis sehen lassen konnte. Mit einer Würstchenzugabe ließen sich die Besucher und Aussteller dieses leckere Süppchen munden. Im Bürgerhaus ließen die Gäste und Aussteller bei Kaffee und Kuchen den Tag ausklingen. (rewa) Fotos: Renate Wachow