Landfrauen besuchen Palettenwerk in Berod

ALTENKIRCHEN – LandFrauenverband Frischer Wind Bezirk Altenkirchen – Betriebsführung im Palettenwerk Puderbach in Berod –Der LandFrauen Bezirk Altenkirchen besichtigt am Samstag, 21. Oktober das Palettenwerk Puderbach in Berod. Treffpunkt ist um 10:15 Uhr am Bürgerhaus in Berod. Dort sind ausreichend Parkplätze vorhanden. Gemeinsam gehen die Landfrauen zur Firma Puderbach und nehmen an einer Betriebsführung teil. Im Anschluss daran wird im Bürgerhaus ein Imbiss gereicht. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird um Anmeldung bis spätestens zum 18. Oktober bei Elke Hackbeil, Telefon: 0151 20 55 87 87 gebeten.