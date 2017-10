Tagesfahrt der Landfrauen nach Dillenburg

Veröffentlicht am 6. Oktober 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN/DILLENBURG – Tagesfahrt der Landfrauen am 3. November nach Dillenburg – Am Freitag, 3. November, fahren wir um 08:00 Uhr ab Altenkirchen, Weyerdamm, nach Dillenburg. Dort besuchen sie die Firma Läderach (Pralinen & Schokolade) und nehmen an einer eineinhalbstündigen Führung mit fünf Naschstationen teil. Bitte beachten: es geht auch steile Treppen hoch und es gibt keine Möglichkeit zum Sitzen während der Führung. Mittags sind in einem Lokal Tische reserviert, die Speisekarte wird morgens im Bus vorgelegt. Um circa 14:30 Uhr sind die Landfrauen an einer kleinen Filmvorführung im Leinen- und Spitzenmuseum Haiger-Seelbach angemeldet. Im Anschluss bleibt noch Zeit zur freien Verfügung bis zur Heimfahrt um circa 17:00 Uhr. Anmeldung bis spätestens zum 25. Oktober bei Heike Fuchs, Telefon: 02681 984732.