Veröffentlicht am 6. Oktober 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – „Schlemmerimbiss in Altenkirchen“ – Endlich wieder ein Imbisswagen in Altenkirchen. In der Wiedstraße, am alten Stellwerk in Altenkirchen kann man Pommes, Bratwurst, Currywurst und Co genießen. Passend zum Standort nennt sich der Imbiss auch „SCHLEMMERIMBISS am Stellwerk“. In dem aufs Modernste ausgestatteten Wagen kann man von 10:00 bis 18:00 Uhr in der Woche speisen und trinken. Das Speiseangebot reicht von Pommes, Currywurst, Bratwurst bis zum Nierengulasch und Schaschlik. Auch belegte Brötchen sind im Angebot. Bei den Getränken kann zwischen Cola, Limo, Wasser oder auch heißen Kaffee gewählt werden. Wichtig waren dem Betreiber, Stefan Schwientek, auch die Sanitäranlagen, die sich in der Nähe des Imbisswagens befinden. (rewa) Fotos: Renate Wachow/Schwientek