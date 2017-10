Himmlische Weihnacht am Samstag, 02. Dezember in Altenkirche

Veröffentlicht am 5. Oktober 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Himmlische Weihnacht am Samstag, 02. Dezember in Altenkirchen – Der Aktionskreis Altenkirchen plant für Samstag, 02. Dezember, eine Himmlische Weihnacht. Aufgrund der Baustelle in Altenkirchen konnte kein mehrtägiger Weihnachtsmarkt geplant werden, da zum Jahresbeginn keine Planungssicherheit herrschte. Nun wird es an diesem Tag viele kleine Events in der festlich geschmückten Innenstadt geben.

Für die kleinen Besucher gibt es ein Märchenzelt, Kindertheater und Kinder Tombola, natürlich kommt auch der Nikolaus. Für die Erwachsenen gibt es Kunst und Kulinarisches.

Die traditionellen Weckmänner mit Tombola Los gibt es in allen Geschäften zu kaufen. Ab 18:00 Uhr wird es eine Aprés Ski Party auf dem Schloßplatz geben. Veranstalter Michael Müller von Getränke Müller, Oberwambach, unterstützt von der Westerwaldbank, zaubert mit DJ Markus Deluxe eine zünftige Hüttenatmosphäre auf den Schloßplatz.