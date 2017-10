Veröffentlicht am 5. Oktober 2017 von wwa

KIRCHEN – Informationsabend am Donnerstag, 19. Oktober in Kirchen zu Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung und Patientenverfügung – Eine Vorsorgevollmacht regelt alles für den „Fall der Fälle“ und ist auch für junge Menschen bereits wichtig. Daher findet unter dem Motto „In guten Zeiten schon an schlechte denken und Vorsorge treffen“ am Donnerstag, 19. Oktober, ab 18:00 Uhr im Sitzungssaal der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchen, Lindenstraße 1, 57548 Kirchen, ein Informationsabend statt.

Im Rahmen der Veranstaltung wird Joachim Brenner von der Kreisverwaltung Altenkirchen den Inhalt der einzelnen Vollmachten und Verfügungen erläutern und auf Fragen, beispielsweise nach der Verbindlichkeit einer Vollmacht und deren Aufbewahrung eingehen. Die Teilnahme am Infoabend ist kostenfrei und eine Anmeldung nicht erforderlich. Kostenloses Informationsmaterial und Vordrucke werden an diesem Abend ebenfalls verteilt.