Veröffentlicht am 16. Oktober 2017 von wwa

NEUWIED – Köstlichkeiten der herbstlichen Küche genießen – Ernährungsberaterin stellt außergewöhnliche Rezepte vor – Der Spätsommer bringt viele Feld- und Baumfrüchte hervor, die dazu verleiten, direkt hineinzubeißen. Als Chutney, Aufstrich oder Pesto kann man dieses Aroma auch länger haltbar machen. Ernährungsberaterin Rita Inzenhofer gibt am Dienstag, 24. Oktober, in einer kurzen Einleitung einen Überblick zu saisonalen und regionalen Lebensmittelen sowie den Unterschieden zwischen Chutney, Pesto und Aufstrich. Und dann heißt es, außergewöhnliche Rezepte ausprobieren und genießen. Diese eignen sich auch ganz hervorragend dazu, Lebensmittelreste in neuen Kombinationsmöglichkeiten zu verarbeiten. Anschließend können die zubereiteten Produkte und Rezepte mit nach Hause genommen werden.

Die Genusswerkstatt findet am 24. Oktober von 18:00 bis 20:00 Uhr im Stadtteiltreff, Rheintalweg 14 in Neuwied statt. Die Teilnahme ist kostenlos, dennoch wird wegen begrenzter Teilnehmeranzahl um eine Anmeldung bis Montag, 23. Oktober, gebeten. Dies ist eine Veranstaltung vom Quartiermanagement der südöstlichen Innenstadt in Kooperation mit der AOK Rheinland-Pfalz/Saarland und der Gesundheitsförderung der Kreisverwaltung Neuwied. Weitere Informationen gibt es im Stadtteilbüro bei Alexandra Heinz unter Email stadtteilbuero@neuwied.de oder Telefon: 02631 863 070. Dort ist auch die Anmeldung zur Veranstaltung möglich.