ALTENKIRCHEN – Zweiter Fachtag für Kindertagesstätten in der Kreisverwaltung – 40 Teilnehmer/innen besuchten den zweiten Fachtag zur Qualitätsentwicklung im Landkreis Altenkirchen. Er wurde in Zusammenarbeit zwischen der Kreisverwaltung und dem Institut für Bildung, Erziehung und Betreuung (IBEB) in der Kindheit ausgerichtet. Schwerpunkt des Nachmittages war das Thema „Bindung und Bildung – ein Zusammenspiel in der Kinderbetreuung mit Kindern von 0 bis 3 Jahren“. Nach einer Begrüßung durch Mark Schneider, den Abteilungsleiter Jugend und Familie der Kreisverwaltung Altenkirchen, berichtete Dr. Andy Schieler (wissenschaftlicher Mitarbeiter, IBEB) von aktuellen Entwicklungen im Ansatz Qualitätsentwicklung im Diskurs.

Der Kreis Altenkirchen investiert neben den baulichen Maßnahmen auch in die qualitative Weiterentwicklung seiner Kindertagesstätten. Durch die Freigabe von Betreuungsgeldern durch den Kinder- und Jugendhilfeausschuss im vergangen Jahr konnte es ermöglicht werden, dass zehn Kitas im Jahr 2017/2018 und 20 Kitas im Jahr 2018/2019 durch das IBEB im Ansatz Qualitätsentwicklung im Diskurs geschult und zertifiziert werden.

Anschließend referierte Sylvia Herzog von der Hochschule Koblenz in einem anregenden Vortrag über das Thema „Bindung und Bildung bei Kindern im Alter von 0 bis 3 Jahren“. Hier wurden nicht nur mehrere wissenschaftliche Studien dargestellt und in Bezug gesetzt, es wurden auch praktische Bezüge hergestellt. Danach bestand die Gelegenheit für die Teilnehmenden, sich in Kleingruppen auszutauschen und über die zuvor erworbenen Erkenntnisse zu diskutieren.

Susanne Gimbel, Leiterin der Kommunalen Kita Herdorf, berichtete im Anschluss von den bisherigen Erfahrungen die die jetzigen Teilnehmer mit dem Ansatz Qualitätsentwicklung im Diskurs gemacht haben. Ein Jahr lang begleitet das IBEB die teilnehmenden Kitas bei ihrer Entwicklung. Nach diesem Jahr erlangen die Teilnehmer ein entsprechendes Zertifikat.

Auch in den kommenden Jahren wird die Kreisverwaltung weitere Fachtage zum Thema Qualitätsentwicklung anbieten. Hierzu werden nicht nur die Teilnehmer von „Qualität im Diskurs“ eingeladen. Die Fachtage sollen für alle Kindertagesstätten im Kreis und auch für deren Träger die Möglichkeit bieten sich intensiv mit einem Thema der Qualitätsentwicklung auseinander setzen. Eine Steigerung der damit verbundenen Qualität in den Einrichtungen wird somit weiterhin Thema im Kreis Altenkirchen bleiben.

Foto (v.l.n.r.): Dr. Andy Schieler (IBEB), Sylvia Herzog (Referentin, Hochschule Koblenz), Katrin Schramm (Fachberatung Kindertagesstätten, Kreisverwaltung Altenkirchen) und Mark Schneider (Abteilungsleiter Jugend und Familie, Kreisverwaltung Altenkirchen).