ALTENKIRCHEN – Deutsch als Zweitsprache – Gemeinsam lernen auf hohem Niveau – Für interessierte Personen, die bereits die Lernstufe B1 erreicht und gute Vorkenntnisse in der deutschen Sprache haben, bietet die Kreisvolkshochschule in Altenkirchen ab Montag, 16. Oktober einen B2 Deutschkurs an. Ob für den Beruf, wie beispielsweise in der Pflege, im Krankenhaus oder im Verkauf, fürs Studium oder einfach nur so, fundierte Deutschkenntnisse sind wichtig.

Dabei hilft der aktuelle Kurs der Kreisvolkshochschule, dessen Zielgruppe Absolventen der B1 Prüfung sind oder Personen, die sich auf entsprechendem Niveau befinden und schnell weiterkommen wollen. Sprechen und Schreiben, Kommunikation der Teilnehmer untereinander, Kreativität und Spaß am Lernen stehen im Vordergrund. Grammatik und Wortschatz werden so vermittelt, wie die Teilnehmenden es brauchen, um sich korrekt und genau auszudrücken und mitzuteilen. Gegen Ende des Kurses wird anhand eines Modelltests geprüft, ob die individuellen Kenntnisse für die offizielle B2-Prüfung ausreichend sind.

Der Sprachkurs umfasst 13 Termine. Er findet jeweils montags und donnerstags in der Zeit von 17:00 bis 20:00 Uhr in den Räumen der Kreisvolkshochschule in Altenkirchen statt. Die Kursgebühr beträgt 150 Euro. Eine Sozialermäßigung ist möglich. Anmeldungen und weitere Informationen bei der Kreisvolkshochschule unter Telefon: 02681 81-2211 oder per Email unter kvhs@kreis-ak.de.