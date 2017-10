Veröffentlicht am 4. Oktober 2017 von wwa

NEUWIED – Erfolgreiche Haustürwahlkämpfer geehrt – CDU Kreisverband Neuwied dankt aktiven Ortsverbände – „Die Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer haben eine großartige Mannschaftsleistung an den Tag gelegt“, lobte Kreisvorsitzender Erwin Rüddel den Einsatz rund um den Haustürwahlkampf im Landkreis Neuwied. „Unsere Unterstützer haben sich die Hacken abgelaufen, um für unsere Positionen und Kandidaten zu werben und der Erfolg zeigt, dass die persönliche Ansprache bei den Menschen in unserer Region angenommen wird“, so Bundestagsabgeordneter Erwin Rüddel weiter.

Die CDU Bundespartei hat mit dem Programm „Connect 17“ ein hoch professionelles Canvassing-Programm aufgelegt. In Schulungen und mit digitaler Unterstützung wurden die Haustürwahlkämpfer vorbereitet. „Den drei fleißigsten Ortsverbände wollen wir mit einem kleinen Geschenk danken, aber jede Haustür zählte und die Gemeinschaftsleistung zeigte wieder, dass die CDU in der Fläche gut vernetzt ist“, so Rüddel.

Der erste Platz geht an den CDU-Ortsverband Oberbieber, wo alleine von einem Mitglied über Tausend Haustüren besucht wurden. Auf Platz zwei landete der Ortsverband Rheinbreitbach und den dritten Platz unter der „Haustürbestenliste“ belegte der Ortsverband Heimbach-Weis/Block. Die Glückwünsche nahmen Stefan Schmitz vom Ortsverband Rheinbreitbach sowie der Neuwieder Stadtverbandsvorsitzender Dr. Stefan Vomweg stellvertretend für die beiden Neuwieder Ortsverbände gerne an.

In der Stadt Neuwied und in der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach geht der Haustürwahlkampf weiter. „Am 15. Oktober stehen die Stichwahlen an und gerade jetzt müssen wir unsere Wählerinnen und Wähler wieder an die Wahlurne bringen“, motiviert Erwin Rüddel, damit Jan Einig Oberbürgermeister der Stadt Neuwied und Christian Robenek Bürgermeister der Verbandsgemeinde werden.

Foto: Kreisvorsitzender Erwin Rüddel (Mitte) dankt Stefan Schmitz (Ortsverband Rheinbreitbach) und Dr. Stefan Vomweg (Stadtverband Neuwied) für den erfolgreichen Haustürwahlkampf.