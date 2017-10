Veröffentlicht am 4. Oktober 2017 von wwa

SCHÖNBORN – Verkehrsunfall auf der L 318 – Zwei verletzten Personen aufgrund herabgefallener Ladung – Am Montagnachmittag, 02. Oktober, gegen 15:15 Uhr ereignete sich auf der L 318 zwischen Birlenbach und Schönborn ein Verkehrsunfall. Vier Fahrzeuge waren beteiligt, zwei Personen wurden verletzt. Die Polizei geht davon aus, dass ein Pkw mit Anhänger die L 318 in Richtung Schönborn befuhr und Teile der Ladung verlor. Die bestand aus blauen Plastikkörben, einer Spanplatte und Teilen eines Gartenzaunes. Ein nachfolgender Verkehrsteilnehmer musste wegen der verlorenen Ladung abbremsen. Der folgende Fahrer konnte sein Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig abbremsen, fuhr auf das vorausfahrende Fahrzeug auf und touchierte einen Pkw des Gegenverkehrs. Eine Person wurde leicht verletzt, ein anderer Unfallbeteiligter musste mit dem Rettungswagen zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme und der Abschleppmaßnahmen der nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge, wurde die Fahrbahn teilweise gesperrt. Die Polizei fahndet nach dem Verkehrsteilnehmer, der die Ladung verlor. Hinweise bitte an die Polizei Diez unter 06432-6010.