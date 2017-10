Veröffentlicht am 4. Oktober 2017 von wwa

NEUWIED – Filmvorführung soll Verständnis über Depressionen verbessern – 16. Oktober, ab 18:00 Uhr, Familienbildungsstätte Neuwied – Mit dem Film „Die Mitte der Nacht ist der Anfang vom Tag“ wollen die Vereinigung zur Förderung von Kindern und Erwachsenen mit Teilleistungsstörungen e.V., Juvemus, das Selbsthilfenetzwerk gemeindenahe Psychiatrie e.V. mit den Selbsthilfegruppen „Aufwind“ sowie die Neuwieder Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe (Nekis) das Verständnis über das Krankheitsbild Depression verbessern. Herzlich eingeladen sind Betroffene, Angehörige sowie am Thema interessierte. Die Veranstaltung findet statt am 16. Oktober, ab 18:00 Uhr in der Familienbildungsstätte Neuwied, Wilhelm-Leuschner-Str. 5, 56564 Neuwied. Die Teilnahme ist kostenlos. Nähere Informationen zum Film im Internet unter: https://die-mitte-der-nacht.de.