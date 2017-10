Veröffentlicht am 4. Oktober 2017 von wwa

LAHNSTEIN – Post, Pflicht, Gleichgewicht? Generationenvertag: bundesweite JAV Konferenz der Deutschen Post AG in Lahnstein – Unter dem Motto „Post, Pflicht, Gleichgewicht?“ treffen sich vom 05. bis 06. Okrober in Lahnstein über 100 Jugend- und Auszubildendenvertreter/innen der Deutschen Post AG um mit Führungskräften des Konzerns zu diskutieren. Andrea Kocsis, stellvertretende Bundesvorsitzende der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di), wird ebenfalls zur Veranstaltung erwartet. Die Jugend hat den Anspruch mit der Konferenz die politischen Weichen für sich und für die kommenden Generationen zu stellen.

„Die sich bei der Post beschleunigende Digitalisierung sowie aktuelle Pilotprojekte, die sich beispielsweise mit dem Abbau der werktäglichen Zustellung befassen, verunsichern die jungen Menschen“; sagt Michelle Hardege (ver.di Bundesfachbereich Postdienste, Speditionen und Logistik). Daher fordern die Vertreter/innen der Nachwuchskräfte die Umsetzung des mit ver.di ausgehandelten Tarifvertrages, mit dem Namen Generationenvertrag. Mit diesem solle unter anderem eine Verjüngung der Deutschen Post AG erleichtert werden. „Wer bei der Post die Ausbildung beginnt, hat bislang leider keine Garantie, in ihr auch alt zu werden“, ergänzt Hardege. Dabei leide die Post, wie zahlreiche andere Unternehmen auch, unter Nachwuchssorgen.

Weiterhin planen die Nachwuchskräfte eine sog. „Aktive Mittagspause“, die am 05. Oktober ab circa 12:45 Uhr startet. Hier werden die Teilnehmenden kreativ, bunt und laut protestieren.

Hintergrund: Im Oktober 2011 vereinbarten die Deutschen Post AG und ver.di den Tarifvertrag „Generationenvertrag. Der Generationenvertrag ist ein Kombinationsmodell aus Arbeitszeit-Wertkonten und Altersteilzeit-Modellen. Er ist eine Lösung zur Gestaltung und Ermöglichung altersgerechten Arbeitens auf der einen Seite und der gleichzeitigen Schaffung von Beschäftigungsmöglichkeiten für junge Menschen auf der anderen Seite. Dieser Vertrag gerate jedoch derzeit ins Wanken, da die Post die gewollte und auch notwendige Balance zwischen den ausscheidenden älteren und einer Nachbesetzung mit jüngeren Beschäftigten nicht herstelle. Der zukunftsweisende Generationenvertrag werde durch Handlungen der Deutschen Post AG bisher nicht nachhaltig gefördert. „Die Jugendvertreter/innen fordern klar: Übernahme zu guten Tarifen in der Muttergesellschaft an einem Arbeitsplatz ohne Befristung.“ sagt Hardege. Dass sich junge Menschen unter solch einer Überschrift zusammensetzen zeige, dass hier etwas nicht ganz richtig rund läuft.