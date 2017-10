Veröffentlicht am 4. Oktober 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Modifizierte DRK-Kleiderkammer wird immer beliebter und sucht helfende Hände – Die Kleiderkammer des Roten Kreuzes gibt es zwar schon seit Jahrzehnten und ist daher auch bei den Bürgern schon lange bekannt, aber nach einer längeren Schließungsphase und anschließender Renovierung erfreut sie sich immer größerer Beliebtheit. Die 70 Quadratmeter großen Räumlichkeiten im Untergeschoss des DRK-Gebäudes wurden von einem engagierten ehrenamtlichen Team neu ausgestattet und die Ausgabe neu konzipiert.

Demnach kann jeder Besucher, bedürftig oder nicht, das Angebot der Kleiderkammer in Anspruch nehmen und bis zu fünf Textilien kostenlos mitnehmen. Für jeden weiteren Artikel wird eine Schutzgebühr von 1 Euro erhoben, also eher ein symbolischer Beitrag. Das Geld fließt wiederum in die sozialen Projekte des DRK-Kreisverbandes Altenkirchen. Seit Anfang des Jahres konnte so eine Summe von 675 Euro von gespendet werden.

Seit der Umstrukturierung gibt es eine ganze Welle von Kleiderspenden aus der Bevölkerung. „Die Menschen bringen ihre aussortierte Kleidung extra zu uns, um mit ihren noch tragbaren Textilien Benachteiligten zu helfen. Oftmals sind die abgegebenen Kleidungsstücke sogar gewaschen, gebügelt und sauber zusammengelegt, wenn sie bei uns ankommen. Darüber freuen wir uns besonders!“, so die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen der DRK-Kleiderkammer.

Durch die großzügigen Spenden kann das Rote Kreuz nicht nur eine stattliche Auswahl an Kleidung, Schuhen und Heimtextilien für Erwachsene anbieten, auch stehen für Kinder kostenlos zum Mitnehmen kleinere Spielsachen, Kuscheltiere und Bücher bereit. Für ein Angebot von großen Spielsachen ist leider kein Platz.

Die Kleiderkammer in der Altenkirchener Kölner Str. 97 ist immer mittwochs von 10:00 bis 12:00 Uhr geöffnet. „Es lohnt sich vorbeizukommen!“, so Elisabeth Sörger vom DRK-Kreisverband, „Auch suchen wir noch Männer und Frauen, die uns in der Kleiderkammer helfen! Interessierte können sich gerne bei mir telefonisch 02681 8006-29 oder per Email soerger@kvaltenkirchen.drk.de melden. Wenn jemand etwas für die Kleiderkammer abzugeben hat, kann er sich auch bei mir melden oder er kommt einfach, egal wann, bei uns vorbei“.