Veröffentlicht am 4. Oktober 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Mehr Integration durch Sprachpartnerschaft – Viele reden von besserer Integration von Ausländern in Deutschland. Aber wie kann man dies umsetzen und wie kann man selbst mit anpacken? Die Lösung: Übernahme einer Sprachpartnerschaft. Der DRK-Kreisverband Altenkirchen führt seit Mai 2017 im Raum Altenkirchen das alt bewährte Projekt mit dem Namen „Sprachpartnerschaft“ zur Integration von Migranten aus den unterschiedlichsten Herkunftsländern durch. Dafür werden sowohl Personen, die Deutsch als Muttersprache besitzen, angesprochen als auch jene, die die deutsche Sprache nicht beherrschen.

Ziel der Sprachpartnerschaft ist es, die „Integrationsbremse“ Sprachproblem abzubauen. Dazu können sich Interessierte beim DRK-Kreisverband melden. Von dort aus erfolgt eine Vermittlung an ausländische Interessenten. Dies ist bereits in einigen Fällen erfolgreich geschehen. Neun deutschsprachige Sprachpartner unterstützen mittlerweile 13 Migranten. Dennoch besteht weiterhin Bedarf, da 31 hoch motivierte Menschen, die unbedingt besser deutsch sprechen möchten, dringend auf einen deutschsprachigen Partner warten. Gesucht werden Sprachpartner besonders für Flüchtlinge/Migranten, die in den Verbandsgemeinden Altenkirchen, Hamm, Wissen, Flammersfeld und Betzdorf wohnen.

Neu Zugezogene aus Syrien, Afghanistan, Eritrea und Russland treffen sich mit ihren Sprachpartnern im Café, zum Einkaufen oder zu Hause, um mindestens einmal pro Woche mit ihnen Deutsch zu sprechen. Zeitlich sind nach oben natürlich keine Grenzen gesetzt. Wer weiß, vielleicht entwickelt sich sogar eine multikulturelle Freundschaft.

Die bisherige Erfahrung hat gezeigt: Von einer Sprachpatenschaft profitieren beide Partner! Eine fachliche Begleitung seitens des DRK-Kreisverbandes ist natürlich gewährleistet. Elisabeth Sörger vom DRK-Kreisverband:, „Wenn sich jemand noch nicht sicher ist, ob eine Sprachpartnerschaft etwas für ihn wäre, kann er sich bei mir melden und sich von mir beraten lassen. Gerne gebe ich telefonisch 02681 8006-29 oder per Email soerger@kvaltenkirchen.drk.de Auskunft. Es ist auch kein Problem, zunächst Informationsmaterial zur Sprachpartnerschaft an Interessierte zu verschicken“.